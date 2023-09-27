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В ВСУ рассказали, как ухудшение погоды скажется на использовании танков Abrams

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные начнут использовать танки Abrams как только придет время и позволят тактические условия. Ухудшение погоды может на это повлиять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

По его словам, как только наступит время и будут тактические условия для этого, чтобы применить танки Abrams, они обязательно войдут в бой.

"Пока не будем раскрывать карты где именно и когда именно они войдут во взаимодействие с врагом. Пусть это для них будет таким скажем сюрпризом однако", - сказал Евлаш.

Ухудшение погоды повлияет на использование Abrams

Также начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ уточнил, что сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и соответственно на использовании новых танков на поле боя.

"Однако как мы помним даже с прошлого года наступление и боевые действия с этим не закончатся", - добавил Евлаш.

Он уточнил, что боевые действия в любом случае продолжатся, просто необходимо будет учитывать туман или погодные условия и планировать операцию в соответствии уже с обстоятельствами, которые сложатся.

Танки Abrams для Украины

В июле стало известно, что военные ВСУ начали обучение на американских танках на базе в Германии. На днях представитель Пентагона заявил, что танки будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.

А вчера The New York Times со ссылкой на двух должностных лиц американского Министерства обороны сообщило, что первая партия прибыла в Украину 23 сентября.

Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Недавно издание The Messenger сообщило, что Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину дополнительных танков M1 Abrams.

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