В ЗСУ розповіли деталі атаки "Шахедів" на півдні: кількість постраждалих в Одесі збільшилась

Як розповів чиновник, за уточненими даними внаслідок нічної дронової атаки росіян по місту постраждали 9 людей, при цьому 4 з них - діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Перед тим було відомо про сімох постраждалих.

"Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середньої ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці. Четверо дітей також у стані середньої ступеня важкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - каже керівник ОВА.

В Оперативному командуванні сил "Південь" зазначили, що цієї ночі противник вкотре спрямував декілька хвиль ударних безпілотників по південних регіонах України, і під прицілом окупантів була промислова і припортова інфраструктура регіону.

Військові уточнили, що в операційній зоні Сил оборони півдня вдалось збити 11 баражуючих снарядів:

7 - в Одеській області,

4 - в Миколаївській області.

Також вказується, що в Одесі через падіння збитого дрона було завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури.

Нічна повітряна атака 23 квітня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники влаштували чергову повітряну атаку по території України. Ворог для цього застосував ударні дрони типу "Шахед", що запускав групами, а також дві балістичні ракети.

Як вранці розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, силами та засобами ППО були знищені 15 із 16 дронів-камікадзе.

Вибухи цієї ночі, зокрема, було чути в Одесі та Києві. Пізніше стало відомо, що оборонці неба столиці збили усі "Шахеди". Що стосується Одеси, то у місті внаслідок ворожої атаки були пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа, і були також постраждалі.