В ВСУ рассказали детали атаки "Шахедов" на юге: число пострадавших в Одессе выросло

Как рассказал чиновник, по уточненным данным в результате ночной дроновой атаки россиян по городу пострадали 9 человек, при этом 4 из них - дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года. Перед этим было известно о семи пострадавших.

"Три взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте. Четверо детей также в состоянии средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - говорит руководитель. ОВА.

В Оперативном командовании сил "Юг" отметили, что этой ночью противник в очередной раз направил несколько волн ударных беспилотников по южным регионам Украины, и под прицелом оккупантов была промышленная и припортовая инфраструктура региона.

Военные уточнили, что в операционной зоне Сил обороны юга удалось сбить 11 барражирующих снарядов:

7 - в Одесской области,

4 - в Николаевской области.

Также указывается, что в Одессе из-за падения сбитого дрона были нанесены разрушения жилищному сектору, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры.

Ночная воздушная атака 23 апреля

Ранее сообщалось, что в эту ночь российские захватчики устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. Враг для этого применил ударные дроны типа "Шахед", запускаемый группами, а также две баллистические ракеты.

Как утром рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, силами и средствами ПВО были уничтожены 15 из 16 дронов-камикадзе.

Взрывы этой ночью, в частности, были слышны в Одессе и Киеве. Позже стало известно, что защитники неба столицы сбили все "Шахеды". Что касается Одессы, то в городе в результате вражеской атаки были повреждены жилые дома, произошел пожар, и были также пострадали.