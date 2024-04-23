Удар "Шахедів": в Одесі пошкоджені будинки і сталася пожежа, багато постраждалих

В Одесі внаслідок ворожого повітряного удару у ніч проти 23 квітня були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. На місці було врятовано понад 30 людей, проте є і постраждалі, зокрема діти.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян, сталося займання", - розповіли військові.

Зазначається, на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки ворога по місту із застосуванням "Шахедів".

"Попередньо відомо про 7 постраждалих", - йдеться в заяву прес-служби оперативного командування сил "Південь".

За уточненою інформацією, в Одесі було врятовано 34 людей, з них - троє дітей.

Також військові додали, що серед сімох постраждалих є двоє дітей.

Оновлено о 04:45

Як розповіли в Одеській мерії, постраждало щонайменше 14 квартир.

"На місці ДСНС, Муніципальна варта, інші екстренні служби допомагають рятувати людей. Вже відомо про 7 постраждалих. Попередньо без загиблих", - повідомив міський голова Геннадій Труханов.

В мерії додали, що Пересипська районна адміністрація розгортає на місці оперативний штаб для розселення і надання допомоги постраждалим одеситам.

Також в Одеській мерії оприлюднили фото наслідків атаки "Шахедів" по місту цієї ночі.

Оновлено о 04:58

Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення.

Чиновник підтвердив дані, що через атаку росіян із застосуванням ударних дронів по Одеській області у місті було пошкоджено житлові будинки, сталося займання, та що рятувальникам вдалося врятувати 34 особи, з них 3 дітей.

"Поранення та ушкодження отримали 7 людей, з них 2 - діти. Їм надається вся необхідна медична допомога", - додав він.

В ОВА також показали фото наслідків російської атаки по Одесі.

Нічна атака "Шахедів" 23 квітня

Нагадаємо, цієї ночі росармія знову запустила дрони-камікадзе типу "Шахед" для ударів по Україні. Повітряна тривога була оголошена у низці областей. Оборонці неба фіксували кілька груп ударних безпілотників противника. Також стало відомо про роботу ППО у Київській області.

Крім того, цієї ночі в Одесі було чути вибух.

Також стало відомо про роботу ППО в Києві, також у столиці було чути вибухи.