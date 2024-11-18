У ЗСУ розповіли, чи мали росіяни успіхи з просування у Торецьку за місяць

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

За її словами, сьогодні у Торецьку також велися бої. Ворог намагався вклинитися в оборону українських військових, однак отримав відсіч. Вона також зауважила, що ворог повільно просувається. Зокрема, за минулу добу Силами оборони ліквідовано близько 20 окупантів і близько 50 поранено.

"Просування в них в Торецьку справді мінімальне. За місяць вони просунулися буквально на одну вулицю і в цей час щодня "клали" по 70-80 осіб, щоб просунутися на декілька будинків", - наголосила Бобовнікова.

Що стосується ситуації біля Часового Яру, то там складно, а ворог накопичує значні ресурси.

"Особовий склад армії РФ перебігає через канал і намагається там накопичуватися. Їх там вже доволі багато, хоча ми намагаємось всіма силами зупиняти ці просування, не давати закріпитися", - сказала вона.