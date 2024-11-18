В ВСУ рассказали, имели ли россияне успехи по продвижению в Торецке за месяц

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

По ее словам, сегодня в Торецке также велись бои. Враг пытался вклиниться в оборону украинских военных, однако получил отпор. Она также отметила, что враг медленно продвигается. В частности, за минувшие сутки Силами обороны ликвидировано около 20 оккупантов и около 50 ранены.

"Продвижение у них в Торецке действительно минимальное. За месяц они продвинулись буквально на одну улицу и в это время ежедневно «клали» по 70-80 человек, чтобы продвинуться на несколько домов", - отметила Бобовникова.

Что касается ситуации возле Часового Яра, то там сложно, а враг накапливает значительные ресурсы.

"Личный состав армии РФ перебегает через канал и пытается там накапливаться. Их там уже довольно много, хотя мы стараемся всеми силами останавливать эти продвижения, не давать закрепиться", - сказала она.