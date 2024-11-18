Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках. Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Ворог завдав три ракетних удари, включаючи масований ракетно-авіаційний обстріл, застосував 132 ракети та 85 авіаударів, скинув 141 КАБ, здійснив понад 4700 артобстрілів, зокрема 111 з РСЗВ, та залучив близько 1699 дронів-камікадзе.
Основні напрямки:
- Харківський: Ворог чотири рази намагався штурмувати позиції поблизу Вовчанська та Стариці, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію.
- Куп’янський: За добу відбулося 10 атак, які наші сили відбили неподалік Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки.
- Лиманський: Ворог здійснив шість спроб прориву біля Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Тернів та Чернещини.
- Сіверський: Відбита атака поблизу Верхньокам’янського.
- Краматорський: Одне бойове зіткнення в районі Білогорівки.
- Торецький: Три атаки на позиції поблизу Торецька та Щербинівки, ворог застосовував бомбардувальну авіацію.
- Покровський: Зупинено 32 штурмові та наступальні дії агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Юрівки, Григорівки, Пустинки та Петрівки.
- Курахівський: Сили оборони відбили 42 атаки, найбільш інтенсивні бої тривали біля Нової Іллінки, Максимільянівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки.
- Времівський: Вісім штурмів противника поблизу Трудового, Новодворівки, Рівнопілля та Роздолівки.
- Гуляйпільський: Активних дій не зафіксовано.
- Оріхівський: Відбита атака поблизу Новоандріївки.
- Придніпровський: Чотири безуспішні спроби витіснити українські війська.
Російська авіація завдала 26 авіаударів 33 КАБами по власній території в Курській області. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог активно обстрілює Чернігівську та Сумську області з території РФ.
Українські сили оборони продовжують вражати противника: знищено 13 районів зосередження особового складу, один пункт управління, радіолокаційну та станцію радіоелектронної боротьби.
Втрати росіян
За минулу добу російська армія втратила на фронті 1560 військових, 107 одиниць автомобільної техніки та 99 безпілотників. Загалом втрати РФ вже перевищили 722 тисячі солдатів.
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