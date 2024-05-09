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У ЗСУ розповіли, чи буде важче збивати російські модернізовані ракети Х-101

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія модернізувала крилаті ракети Х-101, додавши ще одну бойову частину. ЗСУ зазначають, що це не вплине на процес їх знищення, коли вони атакують українську території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Щодо збиття, то жодним чином не відрізняється, оскільки, найімовірніше, мова йде про додавання ще однієї бойової частини за рахунок зменшення саме паливного відділу", - заявив речник.

Євлаш зазначив, що для росіян нема потреби збільшувати дальність ракет Х-101, тому що їх використовують на значно меншій відстані для ударів по Україні.

"Зараз вони збільшують бойову частину елементами, які можуть наносити ураження більше по незахищеним об'єктам. Це може бути і жива сила. Коли вони атакують міста, ми розуміємо на що це спрямовано - на велику кількість жертв, знищення мирних українців. Це наноситиме більшу шкоду за рахунок маленьких металевих елементів", - пояснив він.

 

Що відомо про модернізацію Х-101

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія модифікувала ракети Х-101, які випускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Аналітики зазначали, що окупанти подвоїли бойову частину.

Британська розвідка підтвердила, що російським Х-101 додали ще одну бойову частину, але водночас це зменшили дальність їх дії.

За даними профільного видання Defense Express, у середу, 8 травня, під час обстрілу України росіяни використали модернізовану Х-101. Більше того, її виготовили у другому кварталі 2024 року.

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