У ЗСУ розповіли, чи буде важче збивати російські модернізовані ракети Х-101

"Щодо збиття, то жодним чином не відрізняється, оскільки, найімовірніше, мова йде про додавання ще однієї бойової частини за рахунок зменшення саме паливного відділу", - заявив речник.

Євлаш зазначив, що для росіян нема потреби збільшувати дальність ракет Х-101, тому що їх використовують на значно меншій відстані для ударів по Україні.

"Зараз вони збільшують бойову частину елементами, які можуть наносити ураження більше по незахищеним об'єктам. Це може бути і жива сила. Коли вони атакують міста, ми розуміємо на що це спрямовано - на велику кількість жертв, знищення мирних українців. Це наноситиме більшу шкоду за рахунок маленьких металевих елементів", - пояснив він.