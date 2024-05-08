Окупанти вночі вдарили по Україні новою і модернізованою ракетою Х-101, - ЗМІ

Росіяни для сьогоднішнього нічного удару по Україні використовували модернізовану ракету Х-101. Її зняли буквально з конвеєра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Видання отримало фотографії знищеної ракети від своїх джерел і дійшло висновку, що Х-101 було виготовлено в другому кварталі 2024 року, тобто цю Х-101 росіяни для удару по Україні взяли буквально з конвеєра.

"Але головна особливість цієї Х-101 у тому, що на ній стояла подвійна бойова частина - на додачу до стандартної БЧ масою 450 кілограмів там також стояла і додаткова БЧ масою 350 кілограмів, загалом 800 кілограмів", - йдеться в матеріалі.

Фото: Уламки ракети (defence-ua.com)

Журналісти вказують, що вперше використання росіянами такої "новації" для обстрілів України було зафіксовано наприкінці березня. Тепер вони роблять висновок, що російський ВПК наразі розгортає виробництво ракет Х-101 з подвійною бойовою частиною.

Як РФ вдалося збільшити бойову частину ракети

Видання повідомляє, що росіяни змогли поставити на Х-101 подвійну бойову частину масою 800 кілограмів за рахунок зменшення розміру паливного бака і зниження показника дальності польоту орієнтовно від 5500 кілометрів до 2250 кілометрів.

"Так ворог зміг збільшити руйнівну потужність ракети Х-101, використавши подвійну бойову частину, зберігши при цьому запас дальності, достатній для виконання ударів по території України", - вказали журналісти.