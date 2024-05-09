В ВСУ рассказали, будет ли сложнее сбивать российские модернизированные ракеты Х-101

"Что касается сбивания, то никоим образом не отличается, поскольку, вероятнее всего, речь идет о добавлении еще одной боевой части за счет уменьшения именно топливного отдела", - заявил спикер.

Евлаш отметил, что для россиян нет необходимости увеличивать дальность ракет Х-101, потому что они используются на значительно меньшем расстоянии для ударов по Украине.

"Сейчас они увеличивают боевую часть элементами, которые могут наносить поражение больше по незащищенным объектам. Это может быть и живая сила. Когда они атакуют города, мы понимаем, на что это направлено - на большое количество жертв, уничтожение мирных украинцев. Это будет наносить больший ущерб за счет маленьких металлических элементов", - объяснил он.