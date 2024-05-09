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В ВСУ рассказали, будет ли сложнее сбивать российские модернизированные ракеты Х-101

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия модернизировала крылатые ракеты Х-101, добавив еще одну боевую часть. ВСУ отмечают, что это не повлияет на процесс их уничтожения, когда они атакуют украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Что касается сбивания, то никоим образом не отличается, поскольку, вероятнее всего, речь идет о добавлении еще одной боевой части за счет уменьшения именно топливного отдела", - заявил спикер.

Евлаш отметил, что для россиян нет необходимости увеличивать дальность ракет Х-101, потому что они используются на значительно меньшем расстоянии для ударов по Украине.

"Сейчас они увеличивают боевую часть элементами, которые могут наносить поражение больше по незащищенным объектам. Это может быть и живая сила. Когда они атакуют города, мы понимаем, на что это направлено - на большое количество жертв, уничтожение мирных украинцев. Это будет наносить больший ущерб за счет маленьких металлических элементов", - объяснил он.

 

 

Что известно о модернизации Х-101

Ранее СМИ сообщали, что Россия модифицировала ракеты Х-101, которые выпускают со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Аналитики отмечали, что оккупанты удвоили боевую часть.

Британская разведка подтвердила, что российским Х-101 добавили еще одну боевую часть, но в то же время это уменьшило дальность их действия.

По данным профильного издания Defense Express, в среду, 8 мая, при обстреле Украины россияне использовали модернизированную Х-101. Более того, она была изготовлена во втором квартале 2024 года.

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