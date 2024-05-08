РФ модифікувала ракету Х-101. Британська розвідка розповіла, що вигадали окупанти

Росія модернізувала крилаті ракети Х-101. Ймовірно, окупанти зменшили радіус їх дії, але оснастили ракети другою боєголовкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

Як йдеться у зведенні, командування авіації дальньої дії військово-космічних сил Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101 (у НАТО її називають AS-23 KODIAK). Ймовірно, ракету оснастили другою боєголовкою.

Російське командування авіації дальньої дії протягом війни проти України намагалося змінити свої системи та тактику дій.Оскільки протиповітряна оборона України перехоплює велику кількість ракет, росіяни хотіли підвищити ефективність і використовувати більш старі ракети, бо запаси нових вичерпалися.

"Ця остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії Х-101 наполовину", - зазначають розвідники.

У Британії вважають, що росіянам не потрібна повна дальність цих ракет, щоб атакувати Україну. А от встановлення другої бойової частини призначене для підвищення осколкової дії на ціль.

"Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей", - йдеться у зведенні.