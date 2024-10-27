У ЗСУ розповіли про активність ворога на Куп'янському, Лиманському і Времівському напрямках

На фронті в Україні з початку доби і до вечора вже відбулося 142 бойових зіткнень. На Покровському та Курахівському напрямках ситуація лишається найгарячішою, проте також фіксується активність ворога на Куп'янському, Лиманському та Времівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України в Telegram .

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 27 жовтня.

Російські обстріли

Російські окупанти протягом доби завдали по території України 1 ракетний та 66 авіаційних ударів (задіяли, зокрема, 140 КАБ), а також ворог використав для ураження 762 дрони-камікадзе.

Крім того, загарбники здійснили понад 3500 обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські окупанти двічі атакували неподалік Вовчанська.

На Куп'янському напрямку протягом дня ворог 20 разів намагався просунутися до позицій ЗСУ неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Тут воїнами ЗСУ було відбито 17 атак противника, й бої продовжуються.

На Лиманському напрямку росармія 15 разів атакувала в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки. Досі точиться 2 бої, решту атак ворога ЗСУ зупинили.

На Краматорському напрямку відбулося 4 бої поблизу Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку Сили оборони відбили усі 5 атак противника поблизу Торецька, Щербинівки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку ворог 27 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районах н.п. Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове, проте отримали "жорстку відсіч від наших захисників", наголосили в Генштабі.

"Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 189 окупантів, 80 з них - безповоротно", - передали у військовому командуванні.

Крім того, додали в ЗСУ, були знищені 1 танк, 3 автомобілі та стільки ж артсистем противника, також пошкоджено 4 бойових броньованих машини, одна з яких - бойова машина підтримки танків "Термінатор".

На Курахівському напрямку ворог 36 разів атакував позиції ЗСУ. Найбільша активність противника фіксувалася у районі Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки, де Сили оборони відбили 32 атаки, ще тривають 4 бої.

На Времівському напрямку бійці ЗСУ відбили 5 атак окупантів поблизу Новоукраїнки та Богоявленки, ще 3 штурми - тривають.

На Придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій - тут протягом доби ворогом було здійснено 3 невдалі штурми позицій Сил оборони.