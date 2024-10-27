За добу РФ втратила понад 1400 солдатів і 100 одиниць автомобільної техніки, - Генштаб
Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
За останню добу з 26 на 27 жовтня, втрати РФ на фронті склали 1440 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 39 артсистем та 100 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 689 040 (+1440) осіб;
- танків - 9113 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 18 355 (+23) од.;
- артилерійських систем - 19 821 (+39) од.;
- РСЗВ - 1240 од.;
- засоби ППО - 984 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 799 (+73) од.;
- крилатих ракет - 2625 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 27 560 (+100) од.;
- спеціальної техніки - 3542 (+1) од.
Нагадаємо, станом на 22:00 вчорашнього дня, 26 жовтня, на фронті від початку доби відбулося 159 боїв. Найгарячішими були Покровський та Курахівський напрямки. На них зафіксували по 40 бойових зіткнень.
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