Росіяни активно штурмують Селидове: що відбувається на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два ворожі командно-спостережні пункти, шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб ППО та дві гармати противника.

Всього протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Лиманському напрямку агресор атакував 18 разів. Намагався вклинитися в оборону поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми російських загарбників поблизу Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив дев’ять атак у бік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Красний Яр, Миколаївка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. Окрім цього, ворог атакував у бік Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки.

На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз безуспішно штурмували позиції українських воїнів.

П’ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація росіян продовжує бомбардувати свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 30 авіаударів 45 КАБами по власній території.