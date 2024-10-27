В ВСУ рассказали об активности врага на Купянском, Лиманском и Времивском направлениях
На фронте в Украине с начала суток и до вечера уже произошло 142 боевых столкновений. На Покровском и Кураховском направлениях ситуация остается самой горячей, однако также фиксируется активность врага на Купянском, Лиманском и Времивском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 27 октября.
Российские обстрелы
Российские оккупанты в течение суток нанесли по территории Украины 1 ракетный и 66 авиационных ударов (задействовали, в частности, 140 КАБ / УАБ), а также враг использовал для ударов 762 дрона-камикадзе.
Кроме того, захватчики совершили более 3500 обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении российские оккупанты дважды атаковали неподалеку от Волчанска.
На Купянском направлении в течение дня враг 20 раз пытался продвинуться к позициям ВСУ недалеко от Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Первомайского и Вишневого. Здесь воинами ВСУ было отражено 17 атак противника, и бои продолжаются.
На Лиманском направлении росармия 15 раз атаковала в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки. До сих пор ведутся 2 боя, остальные атаки врага ВСУ остановили.
На Краматорском направлении состоялось 4 боя вблизи Орехово-Василовки и Предтечино.
На Торецком направлении Силы обороны отразили все 5 атак противника вблизи Торецка, Щербиновки и Нью-Йорка.
На Покровском направлении враг 27 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ в районах н.п. Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово, однако получили "жесткий отпор от наших защитников", отметили в Генштабе.
"Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 189 оккупантов, 80 из них - безвозвратно", - передали в военном командовании.
Кроме того, добавили в ВСУ, были уничтожены 1 танк, 3 автомобиля и столько же артсистем противника, также повреждены 4 боевых бронированных машины, одна из которых - боевая машина поддержки танков "Терминатор".
На Кураховском направлении враг 36 раз атаковал позиции ВСУ. Наибольшая активность противника фиксировалась в районе Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Екатериновки, где Силы обороны отразили 32 атаки, еще продолжаются 4 боя.
На Времивском направлении бойцы ВСУ отразили 5 атак оккупантов вблизи Новоукраинки и Богоявленки, еще 3 штурма - продолжаются.
На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций - здесь в течение суток враг совершил 3 неудачные штурмы позиций Сил обороны.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки по данным Генштаба ВСУ российские кафиры на фронте потеряли 1440 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 39 артсистем и 100 единиц автомобильной техники противника.
Добавим, прежде в военном командовании отметили, что наибольшая концентрация вражеских атак фиксировалась вблизи Селидово.
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