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ЗСУ розпочали деокупацію Луганської області, - Гайдай

Фото: начальник Луганської ОВ Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України розпочали деокупацію Луганської області. Українським бійцям уже вдалося звільнити кілька населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ну що ж, зараз вже офіційно - деокупація Луганської області почалася. Кілька населених пунктів уже звільнено від російської армії, і там уже Збройні сили України піднімають український прапор", - сказав Гайдай у своєму відеозверненні.

Які саме населені пункти вже звільнені від окупантів, Гайдай не уточнив.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські бійці звільнили селище Торське, яке знаходиться поблизу Кремінної .

За словами Гайдая, російські війська вже почали підготовку до оборони Кременної. Там спостерігається велика кількість ворожих солдатів та масові мінування.

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Луганськдеокупація