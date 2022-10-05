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ВСУ начали деоккупацию Луганской области, - Гайдай

Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации Луганской области. Украинским бойцам уже удалось освободить несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ну что ж, сейчас уже официально - деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг", - сказал Гайдай в своем видеообращении.

Какие именно населенные пункты уже освобождены от оккупантов, Гайдай не уточнил.

Напомним, ранее сталои известно, что украинские бойцы освободили поселок Торское, который находится вблизи Кременной.

По словам Гайдая, российские войска уже начали подготовку к обороне Кременной. Там наблюдается большое количество вражеских солдат и массовые минирования.

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Луганскдеокупація