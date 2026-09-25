ЗСУ рознесли три заводи РФ з виробництва ракет

Уражено "Завод Іскра"

У ніч на 25 вересня в Ульяновську Ульяновської області РФ уражено підприємство "НВП Завод Іскра".

Підприємство входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є військовим заводом. Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК, зазначили у Генштабі.

"Іскра" спеціалізується на виробництві:

елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури,

вимірювальної техніки,

засобів зв'язку,

техніки спеціального призначення.

У межах кооперації є учасником виробництва:

керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А,

бойової машини 72В6 ЗРГК "Панцирь-С1" (та його модифікацій).

Ще два підприємства ВПК під ударами

Окрім того, уражено:

ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в м. Єфремов Тульської області,

АТ "Воронежсинтезкаучук" у районі м. Воронеж Воронезької області.

"Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер", - уточнили у Генштабі.