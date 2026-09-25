UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ЗСУ рознесли три заводи РФ з виробництва ракет

16:07 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Україна уразила три заводи РФ, залучені до виробництва ракет (Getty Images)

Сили оборони України уразили ще три підрпиємства, що залучені до виробництва російських ракет. Це "Завод Іскра", "Єфремовський завод синтетичного каучуку" та "Воронежсинтезкаучук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Уражено "Завод Іскра"

У ніч на 25 вересня в Ульяновську Ульяновської області РФ уражено підприємство "НВП Завод Іскра".

Підприємство входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є військовим заводом. Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК, зазначили у Генштабі.

"Іскра" спеціалізується на виробництві:

  • елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури,
  • вимірювальної техніки,
  • засобів зв'язку,
  • техніки спеціального призначення.

У межах кооперації є учасником виробництва:

  • керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А,
  • бойової машини 72В6 ЗРГК "Панцирь-С1" (та його модифікацій).

Ще два підприємства ВПК під ударами

Окрім того, уражено:

  • ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в м. Єфремов Тульської області,
  • АТ "Воронежсинтезкаучук" у районі м. Воронеж Воронезької області.

"Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер", - уточнили у Генштабі.

Раніше РБК-Україна писало, що українські захисники уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" та "Новошахтинський" НПЗ у Ростовській області.

Крім того, Україна має оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. За словами президента України Володимира Зеленського, ЗСУ протидіятимуть цьому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти УкраїниРакети