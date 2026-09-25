ВСУ разнесли три завода РФ по производству ракет

Поражено "Завод Искра"

В ночь на 25 сентября в Ульяновске Ульяновской области РФ поражено предприятие "НПП Завод Искра".

Предприятие входит в состав концерна ПКО "Алмаз-Антей" и является военным заводом. Специализируется на производстве полупроводниковых приборов и элементной базы предприятий ВПК, отметили в Генштабе.

"Искра" специализируется на производстве:

элементной базы для производителей радиоэлектронной аппаратуры,

измерительной техники,

средств связи,

техники специального назначения

В рамках кооперации является участником производства:

управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А,

боевой машины 72В6 ЗРГК "Панцирь-С1" (и его модификаций).

Еще два предприятия ВПК под ударами

Кроме того, поражено:

ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в г. Ефремов Тульской области,

АО "Воронежсинтезкаучук" в районе г. Воронеж Воронежской области.

"Оба предприятия вовлечены в процесс производства твердого ракетного топлива, в частности, для баллистических ракет ОТРК "Искандер", - уточнили в Генштабе.