ВСУ разнесли три завода РФ по производству ракет

Силы обороны Украины поразили еще три предприятия, связанных с производством российских ракет. Это "Завод Искра", "Ефремовский завод синтетического каучука" и "Воронежсинтезкаучук".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В ночь на 25 сентября в Ульяновске Ульяновской области РФ поражено предприятие "НПП Завод Искра".
Предприятие входит в состав концерна ПКО "Алмаз-Антей" и является военным заводом. Специализируется на производстве полупроводниковых приборов и элементной базы предприятий ВПК, отметили в Генштабе.
"Искра" специализируется на производстве:
В рамках кооперации является участником производства:
Кроме того, поражено:
"Оба предприятия вовлечены в процесс производства твердого ракетного топлива, в частности, для баллистических ракет ОТРК "Искандер", - уточнили в Генштабе.
Ранее РБК-Украина писало, что украинские защитники поразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и "Новошахтинский" НПЗ в Ростовской области.
Кроме того, у Украины есть обновленные данные по производству Россией баллистических ракет и планам масштабировать это производство. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ будут противодействовать этому.