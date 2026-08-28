Росія планує масштабувати виробництво балістики, - Зеленський
Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Україна протидіятиме планам Кремля.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Маємо зараз й оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях", - наголосив глава держави.
Президент зазначив, що постачання компонентів, обладнання та верстатів, які країна-агресорка використовує для виробництва ракет, має бути повністю заблоковане.
"І це відповідальність, зокрема, й партнерів: без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, російські окупанти почали бити по Києву оновленою балістикою під умовною назвою "Іскандер-1000". За рахунок збільшеного двигуна і збільшеної пускової установки ракета здатна уражати цілі на більшій відстані.
Зазначимо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв про дефіцит ракет ППО не лише до систем Patriot, а й до наземних та авіаційних платформ.
За його словами, тема посилення захисту українського неба на осінньо-зимовий період лунала в кожній розмові Зеленського з лідерами країн Європи.