У Росії палають одразу два НПЗ після ударів Сил оборони

Сили оборони України завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах та радіолокаційних станціях ворога протягом 24 вересня та в ніч на 25 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Українські захисники уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", розташований у місті Перм. На території об’єкта зафіксували пожежу.

Потужність переробки цього підприємства становить орієнтовно 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє паливо та іншу нафтопродукцію, а також активно задіяний у забезпеченні потреб збройних сил РФ паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, Сили оборони атакували "Новошахтинський" НПЗ у Ростовській області, де після влучань також спалахнула пожежа.

Потужність переробки цього підприємства сягає близько 7,5 мільйона тонн нафти на рік. Воно є одним із важливих постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та бере участь у забезпеченні російської армії.

Крім того, у районі Новошахтинська українські військові уразили дві ворожі радіолокаційні станції. Йдеться про системи 64Л6 "Гамма-С1" та 39Н6 "Каста-2Е2".

"Робота по ключових військових та інфраструктурних цілях російського агресора триває", - підкреслив Генштаб ЗСУ.