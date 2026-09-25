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ВСУ разнесли три завода РФ по производству ракет

16:07 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
ВСУ разнесли три завода РФ по производству ракет Фото: Украина поразила три завода РФ из ракетной программы (Getty Images)
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Силы обороны Украины поразили еще три предприятия, связанных с производством российских ракет. Это "Завод Искра", "Ефремовский завод синтетического каучука" и "Воронежсинтезкаучук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Поражено "Завод Искра"

В ночь на 25 сентября в Ульяновске Ульяновской области РФ поражено предприятие "НПП Завод Искра".

Предприятие входит в состав концерна ПКО "Алмаз-Антей" и является военным заводом. Специализируется на производстве полупроводниковых приборов и элементной базы предприятий ВПК, отметили в Генштабе.

"Искра" специализируется на производстве:

  • элементной базы для производителей радиоэлектронной аппаратуры,
  • измерительной техники,
  • средств связи,
  • техники специального назначения

В рамках кооперации является участником производства:

  • управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А,
  • боевой машины 72В6 ЗРГК "Панцирь-С1" (и его модификаций).

Еще два предприятия ВПК под ударами

Кроме того, поражено:

  • ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в г. Ефремов Тульской области,
  • АО "Воронежсинтезкаучук" в районе г. Воронеж Воронежской области.

"Оба предприятия вовлечены в процесс производства твердого ракетного топлива, в частности, для баллистических ракет ОТРК "Искандер", - уточнили в Генштабе.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские защитники поразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и "Новошахтинский" НПЗ в Ростовской области.

Кроме того, у Украины есть обновленные данные по производству Россией баллистических ракет и планам масштабировать это производство. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ будут противодействовать этому.

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