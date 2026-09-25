ВСУ разнесли три завода РФ по производству ракет

Фото: Украина поразила три завода РФ из ракетной программы (Getty Images)

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Силы обороны Украины поразили еще три предприятия, связанных с производством российских ракет. Это "Завод Искра", "Ефремовский завод синтетического каучука" и "Воронежсинтезкаучук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Поражено "Завод Искра" В ночь на 25 сентября в Ульяновске Ульяновской области РФ поражено предприятие "НПП Завод Искра". Предприятие входит в состав концерна ПКО "Алмаз-Антей" и является военным заводом. Специализируется на производстве полупроводниковых приборов и элементной базы предприятий ВПК, отметили в Генштабе. "Искра" специализируется на производстве: элементной базы для производителей радиоэлектронной аппаратуры,

измерительной техники,

средств связи,

техники специального назначения В рамках кооперации является участником производства: управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А,

боевой машины 72В6 ЗРГК "Панцирь-С1" (и его модификаций). Еще два предприятия ВПК под ударами Кроме того, поражено: ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в г. Ефремов Тульской области,

АО "Воронежсинтезкаучук" в районе г. Воронеж Воронежской области. "Оба предприятия вовлечены в процесс производства твердого ракетного топлива, в частности, для баллистических ракет ОТРК "Искандер", - уточнили в Генштабе.