ЗСУ рознесли бази окупантів у РФ та знищили майстерню важких дронів

Українські військові вдарили по командному пункту в Брянській області Росії та пунктах управління дронами на окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.
Підрозділи Сил оборони уразили командно-спостережний пункт противника в районі Нєкіслиці Брянської області.
Також під вогнем опинилося скупчення особового складу росіян у районі Троєбортного - теж на Брянщині.
На тимчасово окупованих територіях уражено пункти управління безпілотниками росіян:
У районі Сокологірська на Луганщині знищено майстерню, де ворог виробляв і споряджав боєприпаси для важких дронів.
На Донеччині уражено польовий артилерійський склад окупантів у районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів у районі Клебан-Бика.
Удари також завдано по скупченнях особового складу росіян у таких районах:
Читайте також: Офіцери флоту РФ тікають з Криму разом з родинами, - "Атеш"
За результатами дорозвідки підтверджено пошкодження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у районі Волни Краснодарського краю РФ - його атакували ЗСУ 13 червня.
Пошкоджено три резервуари типу РВС-40000, трубопровід і наливні стендери на причалах №5 та №6.
"Термінал є одним із ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні. Потужності об'єкта забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти та нафтопродуктів на рік", - зазначили в Генеральному штабі.
Як повідомляло РБК-Україна, Служба безпеки України нещодавно вдарила по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні Росії - на відстані понад 700 кілометрів від кордону. Того ж дня президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтового підприємства "Азот".
Тим часом, за даними агентурної мережі "АТЕШ", офіцери Чорноморського флоту РФ починають переселяти родини з Севастополя до Новоросійська, не чекаючи офіційного наказу.