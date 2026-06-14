ЗСУ рознесли бази окупантів у РФ та знищили майстерню важких дронів

Як повідомляло РБК-Україна, Служба безпеки України нещодавно вдарила по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні Росії - на відстані понад 700 кілометрів від кордону. Того ж дня президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтового підприємства "Азот".

Тим часом, за даними агентурної мережі "АТЕШ", офіцери Чорноморського флоту РФ починають переселяти родини з Севастополя до Новоросійська, не чекаючи офіційного наказу.