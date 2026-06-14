ВСУ разнесли базы оккупантов в РФ и уничтожили мастерскую тяжелых дронов

Украинские военные ударили по командному пункту в Брянской области России и пунктам управления дронами на оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.
Подразделения Сил обороны поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области.
Также под огнем оказалось скопление личного состава россиян в районе Троебортного - тоже на Брянщине.
На временно оккупированных территориях поражены пункты управления беспилотниками россиян:
В районе Сокологорска на Луганщине уничтожена мастерская, где враг производил и снаряжал боеприпасы для тяжелых дронов.
В Донецкой области поражен полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Быка.
Удары также нанесены по скоплениям личного состава россиян в таких районах:
Читайте также: Офицеры флота РФ бегут из Крыма вместе с семьями, - "Атеш"
По результатам доразведки подтверждено повреждение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе Волны Краснодарского края РФ - его атаковали ВСУ 13 июня.
Повреждены три резервуара типа РВС-40000, трубопровод и наливные стендеры на причалах №5 и №6.
"Терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Мощности объекта обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год", - отметили в Генеральном штабе.
Как сообщало РБК-Украина, Служба безопасности Украины недавно ударила по нефтяным объектам в Ярославском регионе России - на расстоянии более 700 километров от границы. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтяного предприятия "Азот".
Тем временем, по данным агентурной сети "АТЕШ", офицеры Черноморского флота РФ начинают переселять семьи из Севастополя в Новороссийск, не дожидаясь официального приказа.