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ВСУ разнесли базы оккупантов в РФ и уничтожили мастерскую тяжелых дронов

13:17 14.06.2026 Вс
2 мин
Что уничтожили украинские военные ночью?
aimg Елена Чупровская
Фото: ВСУ ударили по командному пункту РФ в России и уничтожили пункты управления дронами (росСМИ)

Украинские военные ударили по командному пункту в Брянской области России и пунктам управления дронами на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Удар по Брянской области

Подразделения Сил обороны поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области.

Также под огнем оказалось скопление личного состава россиян в районе Троебортного - тоже на Брянщине.

Пункты управления дронами уничтожены

На временно оккупированных территориях поражены пункты управления беспилотниками россиян:

  • в районе Голой Пристани Херсонской области;
  • в районе Клебан-Быка в Донецкой области.

В районе Сокологорска на Луганщине уничтожена мастерская, где враг производил и снаряжал боеприпасы для тяжелых дронов.

Фото: в Генштабе сообщили о последствиях ударов по РФ (GeneralStaff.ua)

Склады и личный состав под ударом

В Донецкой области поражен полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Быка.

Удары также нанесены по скоплениям личного состава россиян в таких районах:

  • Малоконстантиновка Луганской области;
  • Жеребянки Запорожской области;
  • Яблоновка, Новоэкономичное и Багатир Донецкой области;
  • Волчанск Харьковской области;
  • Январское Днепропетровской области.

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Нефтяной терминал в Краснодарском крае

По результатам доразведки подтверждено повреждение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе Волны Краснодарского края РФ - его атаковали ВСУ 13 июня.

Повреждены три резервуара типа РВС-40000, трубопровод и наливные стендеры на причалах №5 и №6.

"Терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Мощности объекта обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год", - отметили в Генеральном штабе.

Как сообщало РБК-Украина, Служба безопасности Украины недавно ударила по нефтяным объектам в Ярославском регионе России - на расстоянии более 700 километров от границы. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтяного предприятия "Азот".

Тем временем, по данным агентурной сети "АТЕШ", офицеры Черноморского флота РФ начинают переселять семьи из Севастополя в Новороссийск, не дожидаясь официального приказа.

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