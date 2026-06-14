Как сообщало РБК-Украина, Служба безопасности Украины недавно ударила по нефтяным объектам в Ярославском регионе России - на расстоянии более 700 километров от границы. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтяного предприятия "Азот".

Тем временем, по данным агентурной сети "АТЕШ", офицеры Черноморского флота РФ начинают переселять семьи из Севастополя в Новороссийск, не дожидаясь официального приказа.