В ЗСУ розкрили подробиці знищення складу "Шахедів" та інфраструктури ворога на Кубані

Під час удару, завданого Силами оборони України у ніч проти 21 червня по ворожих об'єктах в російській Краснодарському краї було знищене місце зберігання дронів-камікадзе типу "Шахед" та супутня інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.
Зазначається, що атака була організована та проведена ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ).
"Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу "Шахедів" та супутньої інфраструктури", - йдеться в повідомленні військових.
У заяві ВМС зазначається, що нові супутникові знімки підтверджують знищення "місць зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї".
Зазначається, що окрім засобів ураження також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків "Шахедів", а також тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою цих дронів-камікадзе.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!" - йдеться в заяві ВМС.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі 21 червня було завдано удару по чотирьох нафтопереробних заводах у Росії.
Також тієї ж ночі Сили оборони атакували у Брянській області та окупованому Криму радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських загарбників.
Крім того, у Краснодарському краї РФ атаковано місця зберігання й підготовки дронів-камікадзе типу "Шахеди". За даними українських військових, було уражено і казарму.
Пізніше були оприлюднені супутникові знімки, які продемонстрували ушкодження казарми та ангару в Ейську у Краснодарському краї РФ, де була атакована військова частина ППО.
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