В ВСУ раскрыли подробности уничтожения склада "Шахедов" и инфраструктуры врага на Кубани

Отмечается, что атака была организована и проведена ВМС во взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ).

"Подтверждено уничтожение силами и средствами ВМС ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры", - говорится в сообщении военных.

В заявлении ВМС отмечается, что новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение "мест хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае".

Отмечается, что кроме средств поражения также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Шахедов", а также тех курсантов, которых обучали наносить удары по территории Украины с помощью этих дронов-камикадзе.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с побратимами из Сил обороны, продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!" - говорится в заявлении ВМС.

Что предшествовало

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что ночью 21 июня был нанесен удар по четырем нефтеперерабатывающим заводам в России.

Также в ту же ночь Силы обороны атаковали в Брянской области и оккупированном Крыму радиолокационные станции и радиолокационные центры разведки российских захватчиков.

Кроме того, в Краснодарском крае РФ атакованы места хранения и подготовки дронов-камикадзе типа "Шахеды". По данным украинских военных, была поражена и казарма.

Позже были обнародованы спутниковые снимки, которые продемонстрировали повреждение казармы и ангара в Ейске в Краснодарском крае РФ, где была атакована военная часть ПВО.