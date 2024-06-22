Удар по військовій частині ППО на Кубані: пошкоджено казарму та ангар, фото зі супутника

В Ейську у Краснодарському краї РФ була атакована військова частина ППО. Внаслідок удару пошкоджено казарму та ангар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, порівняння супутникових знімків за 20 та 21 червня показує, що на території військової частини поряд з аеродромом Єйська внаслідок удару в ніч на п'ятницю пошкоджено будівлю казарми та ангар, розташований поряд.

Раніше російські Telegram-канали писали, що внаслідок атаки поранення отримали дев'ять російських окупантів.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що у ніч на 21 червня Сили оборони України атакували військову частину ППО у районі Ейська Краснодарського краю РФ. Біля військової частини знаходиться полігон Воронцовський.