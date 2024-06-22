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Удар по військовій частині ППО на Кубані: пошкоджено казарму та ангар, фото зі супутника

Ейськ, Субота 22 червня 2024 15:27
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Удар по військовій частині ППО на Кубані: пошкоджено казарму та ангар, фото зі супутника Фото: з'явилися фото зі супутника наслідків удару по військовій частині ППО на Кубані (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Ейську у Краснодарському краї РФ була атакована військова частина ППО. Внаслідок удару пошкоджено казарму та ангар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, порівняння супутникових знімків за 20 та 21 червня показує, що на території військової частини поряд з аеродромом Єйська внаслідок удару в ніч на п'ятницю пошкоджено будівлю казарми та ангар, розташований поряд.

Раніше російські Telegram-канали писали, що внаслідок атаки поранення отримали дев'ять російських окупантів.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що у ніч на 21 червня Сили оборони України атакували військову частину ППО у районі Ейська Краснодарського краю РФ. Біля військової частини знаходиться полігон Воронцовський.

Що Україна каже про атаку

Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі 21 червня було завдано удару по чотирьох нафтопереробних заводах у Росії.

Також тієї ж ночі Сили оборони атакували у Брянській області та окупованому Криму радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських загарбників.

Крім того, у Краснодарському краї РФ атаковано місця зберігання й підготовки дронів-камікадзе типу "Шахеди". За даними українських військових, було уражено і казарму.

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