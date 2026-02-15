ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях: військові розповіли деталі операції

За словами українських військових, результати навчань стали несподіваними для західних партнерів.

До складу української команди увійшли оператори бомберів 412-ї бригади Nemesis та екіпажі FPV-дронів 427-ї бригади Rarog зі складу Сил безпілотних систем. Також участь брали оператори FPV Інтернаціонального легіону ГУР Міноборони та представники системи ситуаційної обізнаності Delta.

Як розповів боєць 412-ї бригади Nemesis з позивним Нік, українські військові виконували завдання з ураження сил умовного противника, мінування логістичних маршрутів і доставки вантажів дружнім підрозділам.

За його словами, противника виявляли екіпажі аеророзвідки на комплексі Vector.

Як Силам Оборон вдалось "розгромити противника"

“Українська команда розгромила наступальні групи, які не були готові до масового ураження різними комплексами БПЛА”, - зазначив військовий.

Українські бійці також вказали на низку помилок з боку умовного угруповання НАТО. Зокрема, техніка переміщувалася великими колонами без належного маскування, піхота не намагалася сховатися, а перед рухом не перевіряли дороги на наявність мінування.

Військові наголосили, що технології кардинально змінюють поле бою, а Україна готова ділитися досвідом війни дронів із західними партнерами. За їхніми словами, країни НАТО мають переосмислити тактику ведення сучасних бойових дій та швидше підготуватися до російської загрози.