ВСУ разгромили войска НАТО на учениях: военные рассказали детали операции

По словам украинских военных, результаты учений стали неожиданными для западных партнеров.

В состав украинской команды вошли операторы бомберов 412-й бригады Nemesis и экипажи FPV-дронов 427-й бригады Rarog из состава Сил беспилотных систем. Также участие принимали операторы FPV Интернационального легиона ГУР Минобороны и представители системы ситуационной осведомленности Delta.

Как рассказал боец 412-й бригады Nemesis с позывным Ник, украинские военные выполняли задачи по поражению сил условного противника, минированию логистических маршрутов и доставке грузов дружественным подразделениям.

По его словам, противника обнаруживали экипажи аэроразведки на комплексе Vector.

Как Силам Обороны удалось "разгромить противника"

"Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению различными комплексами БПЛА", - отметил военный.

Украинские бойцы также указали на ряд ошибок со стороны условной группировки НАТО. В частности, техника перемещалась большими колоннами без надлежащей маскировки, пехота не пыталась спрятаться, а перед движением не проверяли дороги на наличие минирования.

Военные отметили, что технологии кардинально меняют поле боя, а Украина готова делиться опытом войны дронов с западными партнерами. По их словам, страны НАТО должны переосмыслить тактику ведения современных боевых действий и быстрее подготовиться к российской угрозе.