RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВСУ разгромили войска НАТО на учениях: военные рассказали детали операции

Фото: учения шокировали как самих военных, так и западных чиновников (412 бригада Nemesis СБС Facebook)
Автор: Маловичко Юлия

В СМИ в последние дни распространили информацию о том, как ВСУ на учениях Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. Украинские военные рассказали, как именно им это удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную публикацию подразделений Сил обороны Украины в Facebook.

По словам украинских военных, результаты учений стали неожиданными для западных партнеров.

В состав украинской команды вошли операторы бомберов 412-й бригады Nemesis и экипажи FPV-дронов 427-й бригады Rarog из состава Сил беспилотных систем. Также участие принимали операторы FPV Интернационального легиона ГУР Минобороны и представители системы ситуационной осведомленности Delta.

Как рассказал боец 412-й бригады Nemesis с позывным Ник, украинские военные выполняли задачи по поражению сил условного противника, минированию логистических маршрутов и доставке грузов дружественным подразделениям.

По его словам, противника обнаруживали экипажи аэроразведки на комплексе Vector.

Как Силам Обороны удалось "разгромить противника"

"Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению различными комплексами БПЛА", - отметил военный.

Украинские бойцы также указали на ряд ошибок со стороны условной группировки НАТО. В частности, техника перемещалась большими колоннами без надлежащей маскировки, пехота не пыталась спрятаться, а перед движением не проверяли дороги на наличие минирования.

Военные отметили, что технологии кардинально меняют поле боя, а Украина готова делиться опытом войны дронов с западными партнерами. По их словам, страны НАТО должны переосмыслить тактику ведения современных боевых действий и быстрее подготовиться к российской угрозе.

Ранее The Wall Street Journal сообщало об этих учениях в Эстонии. По данным издания, в рамках одного из сценариев боевая группа из нескольких тысяч военных, в частности британская бригада и эстонская дивизия, проводила наступательную операцию.

В то же время украинская команда из 10 бойцов, которая выполняла роль противника, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и осуществила около 30 ударов по другим целям.

В целом результаты учений назвали "ужасными" для сил НАТО - по данным СМИ, военные даже не смогли обнаружить позиции украинских операторов дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВооруженные силы УкраиныЭстония