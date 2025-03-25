ЗСУ розбили колону ворожої бронетехніки на Новопавлівському напрямку (відео)

На Новопавлівському напрямку бійці 110-ї механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка відбили ворожий штурм і зупинили колону бронетехніки дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Як повідомляється, у голові ворожої колони йшов танк з міцним броне- та антидроновим захистом. Українські аеророзвідники вчасно помітили колону й одразу почали бити по ній. Частину техніки вдалося зупинити.
Однак один з танків стрімко наближався до оборонних укріплень українських бійців. Його не зупиняли навіть мінно-вибухові загородження, встановлені на дорозі.
Лише після третього вибуху танк зупинився і був добитий дронами-камікадзе.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 905 тисяч окупантів.
Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1180 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему та іншу техніку ворога.
Також сьогодні українські бійці знищили приховану штурмову техніку росіян у Серебрянському лісі.
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