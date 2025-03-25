ВСУ разбили колонну вражеской бронетехники на Новопавловском направлении (видео)

Как сообщается, в голове вражеской колонны шел танк с крепкой броне- и антидроновой защитой. Украинские аэроразведчики вовремя заметили колонну и сразу начали бить по ней. Часть техники удалось остановить.

Однако один из танков стремительно приближался к оборонительным укреплениям украинских бойцов. Его не останавливали даже минно-взрывные заграждения, установленные на дороге.

Лишь после третьего взрыва танк остановился и был добит дронами-камикадзе.