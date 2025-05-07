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У ЗСУ різко відреагували на "перемир'я" Путіна: це перекур, а не припинення вогню

Фото: у ЗСУ назвали путінське перемир'я "перекуром" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові не вірять у припинення вогню на 9 травня, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін. Сили оборони нагадали, що на великоднє "перемир'я" змін на фронті майже не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова у коментарі "Донбас Реалії".

"Минуле перемир'я на половині напрямків ми взагалі не помітили. На північних напрямках помітили трохи, але там же росіяни спочатку хотіли провести якесь перегрупування, на тому ж самому Куп'янському напрямку. Тому якщо там на кілька днів спала інтенсивність - це ми помітили", - сказав спікер.

За його словами, на інших напрямках фронту затишшя не було. Йдеться про Покровський, Торецький, Краматорський і Новопавлівський напрямки.

"Перемир'я, яке оголошується на пару ділянок, це називається не перемир'я, а перекур. Тому чекати якогось перемир'я ми не маємо наміру, і ми не бачимо якоїсь підготовки до мирного жесту", - додав Трегубов.

На думку спікера, російський диктатор Володимир Путін просто хоче убезпечити урочистості на 9 травня або потім перекласти провину за зрив на Україну.

"Великоднього перемир'я ми не відчули, травневого теж не побачимо", - вважає Трегубов.

Перемир'я Путіна на 9 травня

Нагадаємо, що на Великдень, 20 квітня, Росія оголошувала так зване "перемир'я", але сама не дотрималася його. На фронті фіксували атаки ворога, а на деяких ділянках окупанти здійснили перегрупування під час так званого "режиму тиші".

Пізніше диктатор Путін оголосив триденне "перемир'я" на 9 травня. У цей день у Москві пройде великий парад, на який Кремль запросив деяких світових лідерів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню, але на 30 днів, а не на три.

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