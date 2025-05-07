В ВСУ резко отреагировали на "перемирие" Путина: это перекур, а не прекращение огня

Украинские военные не верят в прекращение огня на 9 мая, которое объявил российский диктатор Владимир Путин. Силы обороны напомнили, что на пасхальное "перемирие" изменений на фронте почти не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в комментарии "Донбасс Реалии".
"Прошлое перемирие на половине направлений мы вообще не заметили. На северных направлениях заметили чуть-чуть, но там же россияне изначально хотели провести какую-то перегруппировку, на том же самом Купянском направлении. Поэтому если там на несколько дней спала интенсивность - это мы заметили", - сказав спикер.
По его словах, на других направлениях фронта затишья не было. Речь идет о Покровском, Торецком, Краматорском и Новопавловском направлениях.
"Перемирие, которое оглашается на пару участков, это называется не перемирие, а перекур. Поэтому ждать какого перемирия мы не намерены, и мы не видит какой-то подготовки к мирному жесту", - добавил Трегубов.
По мнению спикера, российский диктатор Владимир Путин просто хочет обезопасить торжества на 9 мая или потом переложить вину за срыв на Украину.
"Пасхального перемирие мы не почувствовали, майского тоже не увидим", - считает Трегубов.
Напомним, что на Пасху, 20 апреля, Россия объявляла так называемое "перемирие", но сама не придерживалась его. На фронте фиксировали атаки врага, а на некоторых участках оккупанты осуществили перегруппировку во время так называемого "режима тишины".
Позже диктатор Путин объявил трехдневное "перемирие" на 9 мая. В этот день в Москве пройдет большой парад, на который Кремль пригласил некоторых мировых лидеров.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня, но на 30 дней, а не на три.
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