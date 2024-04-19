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ЗСУ ракетним ударом по Луганську ліквідували російського комбрига

Архівне фото: ЗСУ ракетним ударом по Луганську ліквідували російського комбрига (ukroboronprom com ua)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок нещодавнього удару української армії по окупованому Луганську вдалося ліквідувати російського командира бригади Павла Кропотова. Його поховають під Ростовом-на-Дону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання і полковника ЗСУ Анатолія Штефана.

Російське видання написало, що в Єкатеринбурзі попрощалися з командиром військової частини 28331 Павлом Кропотовим. У тексті зазначено, що він "загинув у Луганську під обстрілом британських ракет".

Також росіяни написали, що Кропотов нібито не вперше потрапляв під обстріл на війні в Україні і навіть отримував поранення. У тексті зазначено, що Кропотов був командиром 59-ї бригади.

Фото: комбриг Павло Кропотов (t.me/a_shtirlitz)

Цю ж інформацію підтвердив і український військовий Анатолій Штефан, який повідомив, що Кропотов загинув унаслідок удару по штабу в Луганську 13 квітня. 

Удар по Луганську

Уранці 13 квітня місцеві Telegram-канали Луганська повідомили про потужні вибухи, які пролунали в місті. Пізніше стало відомо про "прильоти" по машинобудівному заводу.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що удар по командному пункту завдала українська армія і для цього використовувалися ракети іноземного виробництва.

А потім ЗМІ опублікували супутникові знімки наслідків авіаудару по машинобудівному заводу у Луганську.

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