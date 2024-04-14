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Повітряні сили розповіли, чим вдарили по пункту управління росіян у Луганську

Луганськ, Неділя 14 квітня 2024 16:24
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Повітряні сили розповіли, чим вдарили по пункту управління росіян у Луганську Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління окупантів у Луганську західними ракетами, які надали партнери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо, що наші Повітряні сили отримали від наших партнерів ракети SCALP та Storm Shadow, які зараз ефективно застосовуються. У тому числі вчора ви могли бачити одну із блискучих тонких операцій, коли наші пілоти вразили пункт управління в Луганській області, внаслідок чого був ліквідований особовий склад та техніка противника", - сказав речник.

Він додав, що Україні потрібно більше ракет західного зразку, які можуть вражати цілі ворога на більшій відстані. Йдеться про SCALP, Storm Shadow та Taurus.

"Ці ракети досить добре допомогли б нам виконувати завдання та мати довгу руку для вражання ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території нашої країни", - наголосив Євлаш.

Удар по Луганську

У тимчасово окупованому Луганську у суботу, 13 квітня, пролунали вибухи. Після цього над містом помітили стовп диму.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що Сили оборони України завдали удару по Луганську. Там був уражений російський пункт управління угруповування військ "Центр".

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