ВСУ ракетным ударом по Луганску ликвидировали российского комбрига

Российское издание написало, что в Екатеринбурге попрощались с командиром воинской части 28331 Павлом Кропотовым. В тексте указано, что он "погиб в Луганске под обстрелом британских ракет".

Также россияне написали, что Кропотов якобы не впервые попадал под обстрел на войне в Украине и даже получал ранения. В тексте указано, что Кропотов был командиром 59-й бригады.

Фото: комбриг Павел Кропотов (t.me/a_shtirlitz)

Эту же информацию подтвердил и украинский военный Анатолий Штефан, который сообщил, что Кропотов погиб в результате удара по штабу в Луганске 13 апреля.