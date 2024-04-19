ВСУ ракетным ударом по Луганску ликвидировали российского комбрига

В результате недавнего удара украинской армии по оккупированному Луганску удалось ликвидировать российского командира бригады Павла Кропотова. Его похоронят под Ростовом-на-Дону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание и полковника ВСУ Анатолия Штефана.
Российское издание написало, что в Екатеринбурге попрощались с командиром воинской части 28331 Павлом Кропотовым. В тексте указано, что он "погиб в Луганске под обстрелом британских ракет".
Также россияне написали, что Кропотов якобы не впервые попадал под обстрел на войне в Украине и даже получал ранения. В тексте указано, что Кропотов был командиром 59-й бригады.
Фото: комбриг Павел Кропотов (t.me/a_shtirlitz)
Эту же информацию подтвердил и украинский военный Анатолий Штефан, который сообщил, что Кропотов погиб в результате удара по штабу в Луганске 13 апреля.
Утром 13 апреля местные Telegram-каналы Луганска сообщили о взрывах, произошедших в городе. Позже стало известно о "прилетах" по машиностроительному заводу.
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что удар по командному пункту нанесла украинская армия и для этого использовались ракеты иностранного производства.
А затем СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий авиаудара по машиностроительному заводу в Луганске.
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