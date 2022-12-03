ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю (відео)

Українські військові провели навчання поблизу кордону з Білоруссю. У ході тренувань вони відпрацювали злагодженість дій піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка в Telegram.

Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів. Також відпрацьовувався рух важкої техніки по понтонах та покращення роботи артилерії.

Він розповів, що у навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 25 листопада військові сили НАТО у складі польських, американських, британських, румунських та хорватських солдатів відпрацювали оперативну сумісність на навчаннях Tumak-22 біля кордону з Росією.

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