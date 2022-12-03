UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові провели навчання поблизу кордону з Білоруссю. У ході тренувань вони відпрацювали злагодженість дій піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка в Telegram.

Він розповів, що у навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.

Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів. Також відпрацьовувався рух важкої техніки по понтонах та покращення роботи артилерії.

В результаті навчань військові виконали всі завдання щодо відбиття можливого наступу ворога.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 25 листопада військові сили НАТО у складі польських, американських, британських, румунських та хорватських солдатів відпрацювали оперативну сумісність на навчаннях Tumak-22 біля кордону з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України