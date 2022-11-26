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НАТО провело військові навчання біля кордонів Білорусі та Росії

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Польща, Субота 26 листопада 2022 04:04
НАТО провело військові навчання біля кордонів Білорусі та Росії Фото: в Польщі провели навчання Tumak-22 (www.gov.pl)
Автор: Антон Малиновський

25 листопада військові сили НАТО у складі польських, американських, британських, румунських та хорватських солдатів відпрацювали оперативну сумісність на навчаннях Tumak-22.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міністерство оборони Польщі.

Навчання проходили в районі Сувальського коридору поблизу кордонів Росії та Білорусі. До них були залучені дві тисячі військовослужбовців різних підрозділів, які входять до складу Батальйонної бойової групи НАТО, та тисяча одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.

Зазначається, що за ходом навчань спостерігав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Нагадаємо, що зараз також тривають навчання Flotex 22. В них беруть участь військово-морські кораблі та авіаційні підрозділи кількох країн НАТО - Норвегії, Німеччини та Данії.

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