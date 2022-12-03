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ВСУ провели учения на границе с Беларусью (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ провели учения на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные провели учения вблизи границы с Беларусью. В ходе тренировок они отработали слаженность действий пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка в Telegram.

Он рассказал, что в учениях принимали участие 120 отдельная бригада теробороны и подчиненные воинские части.

Во время тренировок были проверены тактические умения, слаженность действий в работе офицеров управления и пехотных подразделений. Также отрабатывалось движение тяжелой техники по понтонам и улучшение работы артиллерии.

В результате учений военные выполнили все задания по отражению возможного наступления врага.

Напомним, ранее стало известно, что 25 ноября военные силы НАТО в составе польских, американских, британских, румынских и хорватских солдат отработали оперативную совместимость на учениях Tumak-22 возле границы с Россией.

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