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ЗСУ протягом доби знищили більше чотирьох російських рот на Таврійському напрямку

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Неділя 18 червня 2023 11:18
ЗСУ протягом доби знищили більше чотирьох російських рот на Таврійському напрямку Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Таврійському напрямку протягом доби українські воїни здійснили 1829 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими й пораненими склали більше чотирьох рот.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога", - пише Тарнавський.

За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", наші воїни знищили та пошкодили 77 одиниць військової техніки противника, зокрема:

  • вертоліт Ка-52;
  • 24 танки;
  • 12 одиниць БМП;
  • 5 ББМ;
  • 3 МТЛБ;
  • 2 БТР;
  • 2 БпЛА "Орлан-10";
  • БпЛА "Zala";
  • протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".

Також було знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян.

Втрати Росії у війні

Згідно з останніми даними, станом на ранок 18 червня, Російська Федерація втратила близько 219 820 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 650 російських солдатів.

Також варто додати, що вчора, 18 червня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" повідомляв про те, що наші воїни знищили більше п'яти ворожих рот. Зокрема військові пошкодили й знищили вертоліт, більше десятка танків й не тільки.

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