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ЗСУ просуваються вперед: як працюють "Гради" на Бахмутському напрямку

Бахмут, Неділя 03 вересня 2023 11:18
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ЗСУ просуваються вперед: як працюють "Гради" на Бахмутському напрямку Фото: Сирський показав, як працюють "Гради" на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському напрямку та просуваються вперед. ЗСУ показали, як знищують ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутними військами Олександра Сирського в Telegram.

"Бахмутський напрямок, Сили оборони продовжують рух вперед на цій ділянці фронту. Воїни постійно знищують техніку та живу силу росіян", - йдеться у повідомленні.

Генерал показав роботу 22-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожці на Бахмутському напрямку. На відео зафіксовано роботу розрахунку БМ-21 "Град", який завдає нищівного удару по піхоті противника.

Бої під Бахмутом

Нагадаємо, Бахмут довгі місяці залишався епіцентром бойових дій на сході України. З кінця травня українські захисники активізували наступальні дії на флангах Бахмута.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський раніше пояснював, що ЗСУ можуть взяти Бахмут в оперативне оточення. Це унеможливить перебування окупантів у місті.

За даними аналітиків ISW, українські сили мають успіх на південному фланзі Бахмутського напрямку і витіснили російські війська в районі Кліщіївки.

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