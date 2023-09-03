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ВСУ продвигаются вперед: как работают "Грады" на Бахмутском направлении

Бахмут, Воскресенье 03 сентября 2023 11:18
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ВСУ продвигаются вперед: как работают "Грады" на Бахмутском направлении Фото: Сырский показал, как работают "Грады" на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны продолжают наступление на Бахмутском направлении и продвигаются вперед. ВСУ показали, как уничтожают вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в Telegram.

"Бахмутское направление, Силы обороны продолжают движение вперед на этом участке фронта. Воины постоянно уничтожают технику и живую силу россиян", - говорится в сообщении.

Генерал показал работу 22-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев на Бахмутском направлении. На видео зафиксирована работа расчета БМ-21 "Град", который наносит сокрушительный удар по пехоте противника.

Бои под Бахмутом

Напомним, Бахмут долгие месяцы оставался эпицентром боевых действий на востоке Украины. С конца мая украинские защитники активизировали наступательные действия на флангах Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ранее объяснял, что ВСУ могут взять Бахмут в оперативное окружение. Это исключит возможность пребывания оккупантов в городе.

По данным аналитиков ISW, украинские силы имеют успехи на южном фланге Бахмутского направления и вытеснили российские войска в районе Клищеевки.

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