ЗСУ витіснили російські війська в районі Кліщіївки: карти боїв ISW

Українські війська витіснили окупантів з позицій на схід від Кліщіївки і в центрі населеного пункту. Загалом на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 44 квадратних кілометри. По всій лінії фронту точаться важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська атакували українські позиції на лінії Куп’янськ-Сватове 28 серпня. Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ чинять тиск на українські сили поблизу Синьківки та Петропавлівки, але зазначив, що росіяни навряд чи зможуть прорвати українську оборону найближчим часом.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська мінують позиції на кордоні Білгородської області з Україною та продовжують шукати слабкі місця в українській обороні. Речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш заявив, що зараз на Куп'янському напрямку діють 45 тисяч російських військових.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили наступ росіян на Новоєгорівку. Маляр зазначила, що росіяни продовжують безуспішні наступальні дії на південний захід від Кремінної, поблизу Білогорівки, у районі Серебрянського лісу та біля Веселого.

"Воєнкор" з РФ стверджував, що окупанти атакують Новоєгорівку та Білогорівку, щоб пошкодити українські наземні лінії зв’язку (GLOCs) у Боровій та Сіверську.

Маляр заявила, що російські сили готуються до перегрупування сил на Лиманському напрямку і намагаються задіяти найбільш професійні російські десантно-штурмові підрозділи (ВДВ) на лінії фронту в Луганській області, щоб відтягнути українські сили від Бахмутського напрямку.

Євлаш заявив, що наразі на Лиманському напрямку діють 48 тисяч російських військових, а російські "воєнкори" зазначили, що на всій лінії фронту Куп’янськ-Сватове-Кремінна перебуває 110 тисяч російських військ.

Російські джерела стверджували, що 28 серпня українські війська продовжили контратаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.





Бої у Донецькій області

Українські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута 28 серпня. Маляр повідомила, що ЗСУ витіснили російські війська з позицій на схід від Кліщіївки і в центрі населеного пункту та продовжують просування вздовж південного флангу Бахмута.

Маляр також повідомила, що українські сили просуваються поблизу Оріхово-Василівки. Загалом на Бахмутському напрямку українські війська звільнили 44 квадратних кілометри, у тому числі 1 квадратний кілометр за останній тиждень.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Кліщіївки. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Оріхово-Василівки та Кліщіївки.

Російські джерела стверджували 27 і 28 серпня, що війська РФ контратакували в районі Кліщіївки і вели наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Російське джерело стверджує, що російські сили атакували поблизу Дубово-Василівки та Іванівського.

Речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш повідомив, що російські війська намагаються відновити втрачені позиції на Бахмутському напрямку, особливо на південному фланзі і направляють резерви без належної підготовки в район Бахмута.

Євлаш додав, що російські війська спочатку направляють засуджених з різних невизначених приватних військових компаній для проведення штурмів без артилерійської підтримки чи важкої техніки, а вже потім краще навчений персонал.

Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб повідомив, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Мар’їнки. Маляр повідомила, що окупанти вели невдалі наступальні дії поблизу Степового, Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, показують, що українські сили нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Шевченка (40 км на південний захід від міста Донецьк).

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 28 серпня повідомила, що російські війська провели безуспішні наступальні дії поблизу Вугледара.

Російські джерела стверджували, що 28 серпня українські війська продовжували обмежені безуспішні наступальні дії вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Російський "воєнкор" висловив занепокоєння щодо можливості захоплення українськими силами позицій біля Керменчика, які, за його словами, відіграють важливу роль в оборонному шарі Росії в цьому районі.

28 серпня Маляр повідомила, що українські війська звільнили Роботине на заході Запорізької області. Російські джерела продовжують стверджувати, що сили РФ утримують позиції на південній околиці Роботиного. Російські "воєнкори" стверджували, що в самому населеному пункті і в прилеглих районах тривають бої.

28 серпня українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області. Маляр повідомила, що українські сили досягли невизначеного успіху на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки і наступають у напрямку Новоданилівки і Новопокропівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська просунулися в напрямку Вербового.

Датчики NASA FIRMS/VIIR показують велику кількість теплових аномалій поруч із сегментом російських протитанкових ровів на захід від Вербового, що свідчить про те, що українські сили, можливо, намагалися прорвати там російські оборонні позиції.

Теплові аномалії та російські звіти про просування України, ймовірно, свідчать про те, що російські сили не контролюють територію на захід від цього сегменту протитанкових ровів. Російський "воєнкор" висловив стурбованість вразливістю російських позицій уздовж лінії Роботине-Вербове у разі подальшого просування України.



