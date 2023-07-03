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ЗСУ просуваються на таврійському напрямку. Генерал Тарнавський розповів про втрати РФ

Фото: втрати Росії у війні склали майже три роти 3 липня на таврійському напрямі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують просуватися на таврійському напрямі. Лише за добу російські війська втратили тут майже три роти окупантів та десятки техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують просування вперед", - розповів він.

Зокрема, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань.

Втрати ворога

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 34 одиниці військової техніки противника", - констатував генерал.

Зокрема:

  • вертоліт Ка-52;
  • 4 танки;
  • 3 ББМ;
  • 2 гармати Д-30;
  • БМ-21 "Град";
  • 2 БпЛА "Supercam", БпЛА "Zala";
  • гармата 2А36 "Гіацинт-Б";
  • зенітний ракетний комплекс "Стріла-10";
  • 2 гаубиці "Мста-Б" та автомобільна техніка;
  • 12 складів боєприпасів ворога.

Зазначимо, що українські військові вже кілька тижнів ведуть контрнаступ на лінії фронту. Тільки за сьогодні стало відомо, що ЗСУ знищили гелікоптер Ка-52, БПЛА "Zala" та мінометний розрахунок російських військ на Донецькому напрямку. Президент Володимир Зеленський зазначив, що минулий тиждень був важким, проте ЗСУ просуваються вперед.

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