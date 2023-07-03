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Маємо успіхи. Зеленський показав відео з фронту

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Україна, Понеділок 03 липня 2023 14:27
Маємо успіхи. Зеленський показав відео з фронту Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський заявив про успіхи на фронті, де українські сили оборони вже кілька тижнів ведуть контрнаступні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Минулий тиждень на фронті був важкий. Але ми маємо успіхи", - розповів він.

За словами Зеленського, українські військові рухаються вперед, крок за кроком.

"Дякую всім, хто боронить Україну, усім, хто веде цю війну до української перемоги! Слава нашим героям!" - подякував президент.

На кадрах, які опублікував Зеленський, можна побачити, як штурмова група росіян підривається на мінах, як українські військові нищать російські "Град" та гармату "Мста-Б" за допомогою HIMARS та інше.

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