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Українські військові з Javelin знищили російський гелікоптер Ка-52 на Бердянському напрямку

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Понеділок 03 липня 2023 12:04
Українські військові з Javelin знищили російський гелікоптер Ка-52 на Бердянському напрямку Фото: українські військові з Javelin знищили російський гелікоптер Ка-52 на Бердянському напрямку (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники за допомогою ПТРК Javelin знищили російський гелікоптер Ка-52 на Бердянському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Дороговартісний ударний гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор" спалили протитанкісти 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Втрати росіян в Україні

Зазначимо, що "Алігатор" - вже 309-ий гелікоптер російських окупантів, який знищили наші захисники за час повномасштабної війни.

У червні представника Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що країна-агресор втратила в Україні у п'ять разів більше вертольотів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.

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