ЗСУ просуваються під Роботиним і відкинули ворога біля Опитного: карти DeepState

Ситуація на Сватівському відрізку фронту

Біля населеного пункту Новоєгорівка триває головна битва за висоту 190.8. Як зазначають експерти ресурсу, бійці ЗСУ вже стерли основні сили противника на цій ділянці, при цьому російські загарбники готуються направити сюди свої резерви.

У публікації також йдеться про те, що війська РФ сподіваються повторити своє липневе просування у цьому районі, проте "такий сценарій став неможливим".

Тривають бої за висоту 190.8 біля Новоєгорівки (скрін карти: deepstatemap.live)

Бахмутський напрямок

На цій ділянці фронту Сили оборони продовжують витісняти ворожі сили у Кліщіївці, а також біля Андріївки. При цьому російським окупантам вдалося трохи покращити позиції біля Курдюмівки.

Окупанти покращили позиції біля Курдюмівки (карти за 7 та 8 вересня, скрін deepstatemap.live)

Авдіївський напрямок

Військові ЗСУ мали частковий успіх біля Опитного, та змогли відкинути ворожі сили біля цього населеного пункту трохи далі на схід.

Сили оборони витісняють війська РФ під Опитним (карти за 7 та 8 вересня, скрін deepstatemap.live)

Запорізька ділянка фронту

Українські бійці під час контрнаступу на півдні країни продовжують тиснути на противника, і змогли просунутися на захід від Роботиного. При цьому біля Новопрокопівки та Вербового не вщухають тяжкі бої.

ЗСУ просуваються під Роботиним (карти за 7 та 8 вересня, скрін deepstatemap.live)

Ситуація на інших відрізках фронту

На Бердянському та Таврійському відрізках, за даними ресурсу станом на пізній вечір 8 вересня, зміни не зафіксовано.

Також на Сіверському напрямку, а також на півночі країни біля держкордону з Білоруссю та РФ - теж без змін.

Просування ЗСУ

Нагадаємо, що українські захисники влітку посилили наступ у Запорізькій області, і бої йдуть, зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Також з'явилися повідомлення про прорив бійцями ЗСУ першої лінії оборони російських окупантів.

Крім того, Сили оборони тиснуть на ворога на Бахмутському напрямку. Наші військові просуваються на південь від Бахмута, який поки що контролюють загарбники.

Тим часом додамо, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Як зазначив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, ворог продовжує формувати "ударний кулак" на Куп'янському напрямку та використовує тактику "м'ясних" штурмів. Також у Силах оборони зазначали, що окупанти зосередились у районі Новоєгорівки Луганської області, бо хочуть пробити так званий "коридор".