Росіяни під Куп’янськом формують "ударний кулак", використовують тактику "м'ясних" штурмів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Росіяни продовжують готувати свої штурмові підрозділи, аби прорвати нашу оборону на Лимано-Куп'янському напрямку. Вони постійно намагаються влаштовувати якісь провокації, диверсії. Постійно ведеться дуже інтенсивний обстріл наших захисників", - розповів Євлаш.

За його словами, росіяни формують "ударний кулак" біля населеного пункту Новоєгорівка, яка зараз є одним з епіцентрів бойових дій на східному фронті.

"Вони (росіяни - ред.) збирають зведені підрозділи. Це залишки, скажімо так, недобитих підрозділів, тих, яких раніше вже розбили Сили оборони. Зараз наша розвідка помічає, що вони формують їх з різних таких залишків. Також залучають вже до ведення бойових дій всіх, кого можливо. Тільки у них поповнення не відбувається так, як раніше",- розповів Євлаш.

Він додав, що окупанти залучають до штурмових загонів навіть зв'язківців. Також діє дуже багато різних приватних військових компаній та з'являються нові.

Євлаш зазначив, що тактика "м'ясних" штурмів у російських військ ще з Другої світової війни, коли вони наступають за рахунок живої сили та кидання великої кількості техніки.

"Також фіксуємо що на Лимано-Куп'янському напрямку у них досить великі проблеми з технікою. Вже намагаються моделювати якісь нові зразки. У них дійсно є проблеми й вони продовжують такою тактикою просування вперед великими кількостями застосовувати, кидати всіх на м'ясо і в горнило війни", - додав він.

Бої на Лиманському та Куп'янському напрямках

Нагадаємо, окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, загарбники не покидають намірів прорвати оборону наших військ, тому продовжують штурми.

Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

При цьому Сили оборони зазначають, що окупанти зосередилися у районі Новоєгорівки Луганської області, бо хочуть пробити так званий "коридор".

Також росіяни на Куп'янському напрямку формують "ударний кулак" із сотні тисяч військових. Проте їм бракує техніки.