ЗСУ просуваються під Куп’янськом та Лиманом: оновлена карта війни

У суботу, 01 жовтня, спостерігається просування українських військових в Донецькій та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
На півночі Донецької області на Лиманському напрямі підрозділи ЗСУ наблизились до міста Лиман. Просування відбувалось з боку населеного пункту Дробишеве.
Також підрозділи українських військових просунулись ближче до населеного пункту Колодязі.
Вже у Харківській області ЗСУ зайшли у Маліївку, яка знаходиться поряд з населеним пунктом Піски-Радьківські.
Серйозні зміни відбулись і на Куп'янському напрямку. Російські підрозділи вийшли з населеного пункту Піщане і тепер він перебуває у "сірій зоні". Також до "сірої зони" потрапила частина села Степова Новоселівка. ЗСУ вдалося зайти в Курилівку, яка знаходиться поряд з Куп'янськ-Вузловим.
На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.
Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману.
Також, ЗСУ підняли на околицях Лиману прапор України.
Як пояснив РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов, операція щодо блокування російського угрупування в Лимані на Донбасі є чудовою новиною з фронту, оскільки це місто є своєрідним "ключем" від оборони Сватового.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.