ЗСУ просуваються під Бахмутом і зберігають позиції на лівому березі Дніпра: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Війська РФ 5 липня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони відбили атаки окупантів на південь від н.п. Новоселівське (15 км на північний захід від Сватового), на захід від н.п. Нововодяне (17к км на південний захід від Сватового), і на н.п. Новоєгорівка (16 км на південний захід від Сватового).

Джерело, пов'язане з Кремлем, стверджувало, що війська РФ очистили склад і промзону в південно-західній частині Новоселівського і зайняли позиції на двох невказаних вулицях селища. Джерело заявило, що російські війська продовжують боротьбу за контроль над Новоселовським.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 5 липня, видно, як ЗСУ завдають ударів по російських силах на північ від Новоселовського вздовж траси N26.

Інше джерело, пов'язане з Кремлем, стверджувало, що війська РФ атакували райони Новоселівське та Нововодяни.

Російські та українські війська продовжували бойові дії в районі Кремінної 5 липня. У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ безуспішно атакували українські позиції на південь від Дібрової (4 км на південний захід від Кремінної).

У Міноборони РФ заявили, що їхні війська нібито відобразили наступ ЗСУ на н.п. Макіївка (22 км на північний захід від Кремінної) та Діброву, а ще нібито відбили дві українські ДРГ біля Серебрянки (11 км на південний захід від Кремінної) та Торське (13 км на захід від Кремінної).

Джерело, пов'язане з Кремлем, заявило, що війська РФ атакували Серебрянське лісництво у напрямку Григорівки (10 км на південь від Кремінної) та у напрямку Ямполя (18 км на південний захід від Кремінної).

Російський "військор" стверджував, що українські сили здійснили дві невдалі спроби прориву під Макіївкою, і що російська артилерія відбила наступ ЗСУ на російські позиції під Дібровою.

Інший російський блогер стверджував, що неназвані підрозділи Повітряно-десантних військ РФ відбивали атаки ЗСУ на Торському виступі.

Ситуація у Донецькій області

Сили ЗСУ 5 липня провели успішні наступальні операції у районі Бахмута. На кадрах з геолокацією, розміщених 5 липня, видно, що українські підрозділи просунулися на південний захід від Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута), на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмута) та на південний захід від Бахмута.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші військові відбили атаки російських військ у районі н.п. Богданівка (5 км на північний захід від Бахмута), Оріхово-Васильівка (11 км на північний захід від Бахмута) та на південь від Берхівки. Також у Генштабі проінформували, що ЗСУ продовжують вести наступальні операції на північ і на південь від міста Бахмут і закріпилися на нових позиціях.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська штурмують російські позиції на північних підступах до Бахмута, та відбили невстановлені райони.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, українські сили просуваються у невстановленому районі на південному фланзі Бахмута, і що російським силам складно маневрувати в межах Бахмуту.

Російські "військори" повідомляють, що ЗСУ звільнили важливу висоту біля Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута), але не звільнили сам населений пункт. Один блогер стверджував, що селище Кліщіївка, яке досі перебуває під контролем російських окупантів, не таке важливе, як висоти в селищі та навколо нього.

Інший "військор" стверджував, що безглуздо утримувати Кліщіївку і додаткову територію до річки Бахмутка без контролю навколишніх висот. Колишній перший заступник "міністра інформації" "ДНРівців" Данило Безсонов заявив, що ЗСУ начебто здійснили в середньому 20 безуспішних атак на російські позиції на день протягом чотирьох днів у районі Кліщіївки.

Відомий блогер, пов'язаний із Кремлем, спростував інше російське повідомлення про виведення військ РФ з Кліщіївки, натомість заявивши, що деякі українські ДРГ лише закріпилися у селищі.

Декілька "воєнкорів" стверджували, що в районі Кліщіївки діють підрозділи 72-ї мотострілецької бригади (3-й армійський корпус) ЗС РФ та загони "Шторм-Z". При цьому аналітики ISW раніше повідомляли, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив 72 ОМСБр у тому, що вона залишила стратегічну позицію в Бахмуті, що призвело до втрат 500 "вагнерівців", і що загони "Шторм-Z" отримали дивовижно короткий проміжок часу для навчання перед розгортанням.

Війська РФ та ЗСУ 5 липня продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка - Донецьк. На кадрах із геолокацією, опублікованих 5 липня, видно, що українські сили просунулися на захід від Веселого (6 км на північ від Авдіївки).

У Генштабі ЗСУ заявили, що українські війська оборонялися від російських наступальних операцій у районі Авдіївки та Мар'їнки. Маляр також зазначала, що війська РФ атакували на авдіївському та Мар'їнському напрямках, але не просунулися вперед.

Офіційний представник Таврійської угруповання військ ЗСУ капітан Валерій Шершень заявив, що війська РФ здійснили 17 невдалих штурмів на Мар'їнському напрямку. Він зазначив, що російські війська раніше застосовували штурми "м'ясорубки", але останнім часом почали використовувати для атак невеликі групи по 8-10 людей. Капітан припустив, що у російських сил починає закінчуватися особовий склад, який можна використовувати у більших атаках, а також вони намагаються захистити техніку.

Народний депутат Юрій Мисягін заявив, що ЗСУ зайняли нову позицію на північ від н.п. Опитне (6 км на північний захід від околиці Донецька) після того, як відтіснили російські сили з цих позицій.

У Міноборони РФ розповідали, що їхні війська нібито відбили дев'ять українських атак поблизу н. п. Первомайське (11 км на південний захід від Авдіївки), Північне (6 км на захід від Авдіївки), Невельське (14 км на південний захід від Авдіївки) та Красногорівка (22 км на південний захід від Авдіївки) в Донецькій області .

Російський "військор" стверджував, що у Мар'їнці діють підрозділи чеченського полку "Північ-Ахмат" (входить до складу 78-го мотострілецького полку особливого призначення 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу).

"Південна вісь". Ситуація у Запорізькій та Херсонській областях

Війська РФ та ЗСУ 5 липня не проводили підтверджених наземних атак на заході Донецької області. При цьому 5 липня українські сили продовжували наземні атаки в районі кордону західної частини Донецької області та східної частини Запорізької області.

У Міноборони РФ заявили, що російські сили нібито відбили невеликі наземні атаки ЗСУ поблизу Старомайорського та Урожайного (обидва приблизно за 8 км на південь від Великої Новосілки).

Російський "військор" стверджував, що українські війська також атакували поблизу Приютного (14 км на південний захід від Великої Новосілки) та війська РФ атакували біля Рівного (8 км на південний захід від Великої Новосілки).

Українські офіційні особи визнали контрнаступальні операції ЗСУ у прикордонні Донецької та Запорізької областей. Кадри з геолокацією від 3 липня показують російську бронетехніку, що горить, на північ від Приютного; проте незрозуміло, чи українські сили утримують село.

ЗСУ 5 липня продовжували завдавати наземних ударів у західній частині Запорізької області. У Міноборони РФ 5 липня розповідали, що російські сили нібито відбили атаку українських військ поблизу зв. п. Жереб'янки (26 км на південний захід від Оріхова).

Російські джерела продовжували стверджувати, що невеликі українські штурмові групи атакували Роботино, Нестерянку та Копані (усі в межах 7-12 км на південь від Орєхова).

Військовий злочинець та колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що ЗСУ продовжували атаки, але не просувалися в західній частині Запорізької області.

На кадрах із геолокацією видно, що станом на 4 липня війська РФ висунулися на позиції безпосередньо на південь від П'ятихаток (25 км на південний захід від Орєхова).

Український урядовець підтвердив, що ЗСУ зберігають позиції на східному (лівобережжі) Херсонської області. Представник Південної групи військ ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що російські сили ведуть розвідку існуючих українських позицій у невстановленому районі східного берега Херсонської області із використанням невеликих диверсійно-розвідувальних груп на катерах. Гуменюк також заявила, що російські війська відбили попередні позиції на східному березі Херсонської області, які окупанти втратили через затоплення внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС.

Російські "військори" стверджували, що війська РФ продовжують спроби витіснити ЗСУ з їхньої позиції на східному березі в районі Антонівського мосту.

Блогери також розповідали, що ЗСУ вдалося перекинути дві невеликі групи підкріплень із західного (правого) берега на східний берег, і що російські війська все частіше завдають авіаударів за українськими позиціями.

Деякі "військори" продовжували критикувати російське військове командування за те, що воно продовжувало протикати російську піхоту позиціями українського східного берега, незважаючи на великі втрати та незважаючи на відсутність загрози ширшим позиціям РФ на східному березі Херсонської області, що створюється обмеженими озоїцями ЗСУ на східному березі.

Російські джерела повідомляють, що підрозділи російської 126-ї бригади берегової оборони (22-й армійський корпус, Чорноморський флот) та 205-ї мотострілецької бригади (49-а загальновійськова армія, ПВО) проводять розвідку та завдають ударів по українським силам у цьому районі.

Ситуація на Бахмутському напрямі

Військові ЗСУ вже понад місяць продовжують активні дії під Бахмутом Донецької області. Нашим бійцям вдається просуватися північніше та південніше міста. Таким чином, Сили оборони хочуть взяти в оточення угруповання противника, яке знаходиться в населеному пункті.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що українські військові продовжують вести наступальні дії одразу з кількох напрямків. Також їм вдалося закріпитися на нових позиціях поблизу Бахмута.

Як заявив нещодавно керівник служби зв'язків із громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський, окупанти почали активно застосовувати хімічну зброю проти українських воїнів на цьому напрямі.

Також повідомлялося, що раніше 3-я окрема штурмова бригада показала відео роботи в лісосмузі, де розташовувався супротивник.